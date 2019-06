Scambio Donnarumma-Areola, continuano i contatti: i dettagli

Prosegue la trattativa tra Milan e Paris Saint Germain per lo scambio di portieri tra Donnarumma e Areola

Dopo i contatti di ieri, prosegue la trattativa tra Milan e Paris Saint Germain per lo scambio dei due portieri: Donnarumma e Areola. Come informa Gianluca Di Marzio i club ne stanno parlando, alla ricerca di un accordo. Donnarumma non ha chiesto la cessione ma ha capito che un’ipotesi del Milan è quella di cederlo per il fair play finanziario.

Al Milan piace sempre Areola, che il Psg valuta 30 milioni di euro: si cerca di trovare un’intesa sulla valutazione di entrambi i giocatori, nonostante i dubbi del francese nell’accettare la soluzione Milan.