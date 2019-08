Scambio Dybala Lukaku, trattativa in stallo. Le motivazioni

Scambio Dybala Lukaku, la trattativa è in stallo. Il Manchester United rinuncia all’argentino a causa della sue richieste economiche

Le riserve ma soprattutto le richieste economiche di Paulo Dybala rischiano di far saltare la trattativa con il Manchester United e lo scambio con Lukaku. La Joya vuole rimanere alla Juve ed è rimasto fermo sulle sue posizioni, nelle ultime ore – stando a quanto appreso dalla redazione di Calcionews24 – filtra insofferenza da parte della dirigenza dei Red Devils, tanto da mettere in discussione l’intera operazione.

Oltre Manica non hanno preso bene i tentennamenti di Dybala e le sue eccessive richieste economiche: uno stipendio a due cifre, tra i 10 e i 12 milioni di euro e una super commissione per il fiduciario Antun. In più i diritti d’immagine della Joya sono vincolati da una causa con la Star Image, la società che li gestiva in precedenza. Insomma, trattativa in stallo mentre dall’Inghilterra – in maniera specifica la testata The Telegraph – non hanno dubbi: lo scambio Dybala – Lukaku è saltato.