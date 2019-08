Scambio Dybala Lukaku, tra rallentamenti e il ritorno dell’Inter. Le ultime

Scambio Dybala Lukaku, la trattativa si è ormai arenata. L’Inter fiuta e prepara un nuovo assalto per il belga: la situazione

Si è improvvisamente arenata la trattativa che si pensava potesse compiersi nei prossimi giorni, ovvero quella tra Juve e Manchester per lo scambio tra Dybala e Lukaku. Le richieste economiche dell’argentino hanno fatto storcere il naso agli inglesi, che per tutta risposta hanno rinunciato al giocatore.

In questo modo l‘Inter, fa sapere La Gazzetta dello Sport, ha la possibilità di affondare nuovamente per il belga. Tuttavia i nerazzurri non hanno intenzione di spingersi fino agli 83 milioni chiesti dal Manchester. Inoltre, non è escluso che i Red Devils non acquistino una punta entro l’otto agosto e poi cedano Lukaku nelle prossime settimane.