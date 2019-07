Scambio Icardi Dybala, le parole di Marotta sulla possibile operazione

Scambio Icardi Dybala, sulla possibile operazione parla Giuseppe Marotta: «Attualmente è una situazione utopistica, ma vediamo»

Lo scambio tra Icardi e Dybala è la suggestione dell’estate. Le situazioni degli attaccanti nei rispettivi club sembra tutt’altro che solida, per cui l’idea è balenata in maniera piuttosto prepotente. A tal proposito ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che ha fatto chiarezza sulla situazione in conferenza stampa:

«In questo momento è utopistico immaginare una situazione del genere. Conosco Dybala, è un giocatore importante. Al momento è utopistico, ma stiamo alla finestra e vediamo che succede».