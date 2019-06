Scambio Pellegrini-Spinazzola, c’è l’accordo totale: presto le visite mediche

La Roma e la Juve hanno trovato l’accordo totale per lo scambio di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Presto le visite mediche

L’incontro tra Roma e Juve è stato positivo. Come spiega Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo totale tra i due club per lo scambio di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Adesso restano da definire gli ultimi dettagli, come gli ingaggi dei giocatori. L’affare dovrebbe concludersi con un conguaglio di 10 milioni a favore del club bianconero. L’ex Atalanta dovrebbe firmare un quinquennale.

Se tutto dovesse essere rifinito in serata, le visite mediche per i due giocatori potrebbero svolgersi già domani.