Schafer è del Genoa: superate le visite mediche – VIDEO

Doppio colpo di mercato per il Genoa. Visite mediche con il club rossoblù per Sanabria e Schafer: le ultimissime

Il Genoa piazza un altro colpo sul mercato. Il club rossoblù ha ingaggiato Andras Schafer, centrocampista classe ’99 di nazionalità ungherese. Il Genoa, che ha chiuso l’accordo con il Betis Siviglia per Antonio Sanabria, attaccante classe ’96 che sta sostenendo le visite mediche con i rossoblù, ha trovato l’intesa con il club MTK Budapest per il giovane centrocampista. La società del presidente Preziosi ora aspetta solo di ufficializzare l’operazione. Visite mediche sostenute dal giovane mediano. Affare da 1 milione di euro, bonus compresi. Dopo Sturaro un altro affare a metà campo per il Genoa.