Sconcerti sulla Juventus: «È finita un’epoca, la rivoluzione è già iniziata»

Sconcerti non crede in un cambio di allenatore per la Juventus: «Allegri e Agnelli dicono che andranno avanti insieme, io gli credo»

Mario Sconcerti è intervenuto a Calciomercato.com per analizzare il futuro della Juventus: «Si deve partire da un dato: Allegri e Agnelli dicono che si andrà avanti insieme e io devo credere che sia così. Ma mi fanno pensare i tempi lunghi, c’è come se si volesse far decantare la questione, per capire che occasione avrà l’uno e l’altro. Non c’è dubbio che possono rimanere insieme, questo è chiaro. Ma credo sappiano entrambi che un’epoca di risultati si è conclusa. Il che non vuol dire che è finita. Ma cinque anni nel calcio sono un tempo lunghissimo. Con sconfitte in Champions e con risultati eccezionali in Italia, il percorso di Allegri alla Juve è stato chiaro».

Sconcerti continua: «La rivoluzione della Juventus è già in atto. Cancelo e Dybala di fatto non hanno giocato, Manduzkic ha giocato metà stagione: ma questo lo sanno sia Allegri che Agnelli».