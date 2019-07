Mario Sconcerti boccia la Fiorentina a dispetto delle promesse del patron viola Commisso: ecco le sue dichiarazioni

Mario Sconcerti, intervistato da TMW Radio, si è espresso in modo duro nei confronti della Fiorentina.

Ecco il commento del giornalista: «Commisso dice che vuole divertire, ma la squadra va fatta. Per ora è da una buona B. Non ci sono giocatori. Mi aspetto 3-4 giocatori interessanti, dei giovani d’autore come Ounas, Tonali, che diano un senso alla squadra».