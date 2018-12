Scritte shock a Firenze, Allegri durissimo: «Gli autori andrebbero arrestati»

Allegri durissimo sulle scritte di Firenze, anche Pjanic commenta: «Un gioco, il più bello, nonostante tutto. Non dimentichiamocelo mai!».

Hanno suscitato profondo sdegno in tutto il mondo del calcio e non solo le becere scritte apparse in un edificio all’esterno del Franchi, proprio all’ingresso del settore ospiti dello stadio, inneggianti all’Heysel e offendenti la memoria di Gaetano Scirea. Durissime a riguardo le parole del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ha chiesto l’arresto per gli autori. «È una questione di educazione e di rispetto, – ha affermato l’allenatore livornese – non dipende dalle tifoserie ma dai singoli individui».

«Chi ha scritto certe cose andrebbe arrestato, – ha sostenuto – ma finché avvengono cose così senza trovare una soluzione è un qualcosa di diseducativo”. A fine partita, assieme alla foto con esultanza assieme ai compagni, è arrivato anche il commento di Miralem Pjanic, rimasto in panchina per problemi fisici. «Un gioco, il più bello, nonostante tutto. – ha commentato il bosniaco – Non dimentichiamocelo mai! Bravi ragazzi».

ALLEGRI SODDISFATTO: «GIOCHIAMO FINALMENTE BENE»