Scudetto Juve, partono i festeggiamenti in piazza San Carlo! – VIDEO

La Juve vince l’ottavo scudetto di fila: i tifosi bianconeri si riversano in piazza San Carlo per festeggiare il titolo – VIDEO

Dopo le celebrazioni all’Allianz Stadium, i festeggiamenti per l’ottavo scudetto di fila conquistato dalla Juventus, si sono trasferiti in piazza San Carlo a Torino.

I tifosi bianconeri si sono infatti riservati nel corso della serata in una delle principali piazze del capoluogo piemontese per unirsi alle celebrazioni del 35esimo titolo della Juventus. Diversi sono i video postati sui social. Video che dimostrano come la delusione Champions sia già superata.