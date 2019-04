La Juventus vince contro la Fiorentina e trova l’ottavo Scudetto di fila: nessuno ci è riuscito nei top 5 campionati Europei

Il gol di Alex Sandro e l’autorete di German Pezzella decidono l’ottavo Scudetto della Juve. I bianconeri vincono 2-1 contro la Fiorentina e conquistano l’ennesimo sigillo a livello di campionato. La striscia di Scudetti consecutivi della Juve rappresenta ufficialmente un record non solo in Italia, ma anche a livello Europeo. In Serie A ci si ferma al Torino e all’Inter (entrambe a quota 5), mentre nei primi 5 campionati Europei, la Juventus ha superato la striscia record del Lione, che resta fermo a quota 7.

Se allarghiamo gli orizzonti però, la Juve rimane lontana dalla striscia record del Lincoln, squadra di Malta che è riuscita ad anellare ben 14 vittorie di fila dal 1994 al 2007, e quella dello Skonto Riga, squadra lettone vincitrice del titolo nazionale dal 1991 al 2004. Dietro di loro troviamo il Rosenborg a quota 13 (dal 1992 al 2004); la Dinamo Zagabria e il Bate Borisov (a quota 11); lo Sheriff Tiraspol, la Dynamo Berlino e la Dinamo Tbilisi (a quota 10); e la Dinamo Kiev ferma a quota 9.