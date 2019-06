Scuffet al Kasimpasa un’altra stagione: trovato l’accordo con l’Udinese

Simone Scuffet giocherà in Turchia, al Kasimpasa, un’ulteriore stagione. Il club turco ha trovato l’accordo con l’Udinese

Il futuro di Simone Scuffet sarà ancora in Turchia, almeno per un altro anno. Come spiega Sky, il portiere giocherà al Kasimpasa anche nella prossima stagione.

Il club turco ha trovato l’accordo con l’Udinese per la proroga del prestito. Anche il prossimo anno dunque il portiere di proprietà bianconera giocherà nel club di Istanbul. Nella sua prima stagione in Turchia, l’estremo difensore ha collezionato 10 presenze in campionato e subito 24 gol.