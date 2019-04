Clarence Sedoorf difende a spada tratta Gennaro Gattuso: l’ex giocatore e tecnico del Milan esorta la società a non prendere in considerazione l’esonero di Ringhio

Sono momenti decisivi in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino: al vaglio c’è ancora l’ipotesi di esonero di Gennaro Gattuso. Intervenuto stamane sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, l’ex giocatore ed allenatore rossonero Clarence Seedorf, attualmente alla guida del Camerun, ha provato in qualche modo a dissuadere l’attuale dirigenza milanista riguardo all’eventualità di cacciare l’ex compagno di squadra per far posto ad un traghettatore da qui a fine stagione: «Cambiare adesso non credo abbia molto senso, di solito non porta mai a risultati», le parole di Seedorf.

L’ex centrocampista olandese, esonerato dopo pochi mesi dal suo arrivo in rossonero, ha poi aggiunto: «Io spero che non succeda nulla: Gattuso non se lo merita, sta facendo un ottimo lavoro. Per il progetto del Milan, perché spero ci sia un progetto, non si può pensare di raggiungere subito obiettivi nel giro di un anno. Si deve pensare a un progetto che vada oltre la stagione attuale per riportare la squadra dove vogliono i tifosi e cambiare sempre allenatori non può essere la strada giusta. Servono calma e pazienza, anche perché hai di fronte società di livello. Adesso servono unione e coesione, quelle che non c’erano quando io ero sulla panchina del Milan: la squadra deve continuare a crederci, la strada per la Champions League dopo ieri in fondo non è cambiata poi tanto».