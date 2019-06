Semedo Atletico Madrid: il portoghese può sostituire Juanfran

Pare Semedo voglia andarsene dal Barcellona, con l’Atletico Madrid meta gradita. Scopriamo le caratteristiche del terzino portoghese

In Spagna dicono che Semedo voglia fortemente l’Atletico Madrid. Il terzino portoghese non è mai riuscito a imporsi con Valverde, il quale non lo considera titolare inamovibile.

Nel corso dell’ultima stagione, Semedo sembra aver perso un po’ di verve offensiva. Nonostante 60 passaggi ogni 90′, ha 0 assist e appena 0.2 passaggi chiave ogni 90′ (Sergi Roberto ne effettua 1.3). Inoltre, realizza appena un cross a partita. Ha avuto quindi un utilizzo soprattutto difensivo da parte di Valverde.