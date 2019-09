SPAL, Semplici: «Con il piglio giusto abbiamo vinto contro una grande squadra»

Mister Semplici commenta la rimonta portata a termine della sua Spal che ha battuto la Lazio per 2-1: «Con il piglio giusto abbiamo vinto contro una grande squadra»

Molto soddisfatto il patron della Spal Colombarini che ha così commentato la vittoria della sua squadra al termine del match vinto per 2-1: «Risposta incredibile della squadra e della nostra tifoseria che è sempre dalla parte della squadra. Buona prestazione e magnifici tre punti regalati ai nostri tifosi che lo meritano. Spendiamo quello che possiamo sul mercato per fare una squadra al massimo delle nostre possibilità. Strefezza è un nostro giocatore e quest’anno abbiamo ritenuto che fosse pronto per la prima squadra».

Anche l’allenatore Semplici ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: «Quando vieni da due sconfitte ci sono cose da correggere. Non stavamo giocando, siamo ripartiti poi con il piglio giusto, abbiamo pareggiato e poi vinto contro una grande squadra. Tre punti importantissimi per noi. Strefezza è uno dei nostri giovani come Igor che sono convinto si metteranno in luce».