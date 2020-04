Sensi: «San Siro fa venire la pelle d’oca. Il mio sogno? Vincere la Champions con l’Inter»

Stefano Sensi ha risposto alle tantissime domande ricevute dai tifosi dell’Inter nell’ultimo #AskInter. Queste le parole del centrocampista

Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di InterTv rispondendo alle tantissime domande fattegli dai tifosi nerazzurri. Queste le sue parole.

BARELLA – «Io e Nicolò andiamo molto d’accordo, ci conoscevamo già dalla Nazionale e in campo ci troviamo molto bene insieme. Lui è un grande calciatore, poi in allenamento ci prepariamo molto bene in campo».

SAN SIRO – «Momento più bello? Sicuramente il primo gol a San Siro, uno dei momenti più belli. Mi ricordo ancora l’urlo dei tifosi quando hanno gridato il mio nome: pelle d’oca! Un altro momento, invece, è stato l’ingresso in campo: sapevo che San Siro è grosso, ma vederlo tutto pieno e nerazzurro è stato stupendo, un’emozione grandissima».

ARRIVO ALL’INTER – «È stata un’emozione un po’ strana. Conosci la squadra come tifosi, squadra e top club, però una volta che ci sei dentro ti accorgi che è ancora di più, ancora più grande. I tifosi sono magnifici, sono tante emozioni».

CONTE – «Penso di essere migliorato soprattutto grazie agli allenamenti di mister Conte. Fin dal ritiro mi sono allenato con grande intensità rispetto agli altri anni. Giocando mezzala sono cresciuto molto».

INFORTUNIO – «L’ho vissuto male, perché vedere i compagni che giocano ma non poter partecipare non è bello. Sono contento che ora sia passato tutto. Il periodo in cui stai fuori ti rende triste, anche se devi cercare di farti vedere più sereno possibile. Rientrare invece è come uscire da un tunnel».

CHAMPIONS LEAGUE O MONDIALE – «Devo scegliere? Io vorrei vincere entrambi, la Champions magari con l’Inter! Se proprio devo scegliere, per orgoglio italiano, direi il Mondiale».

IDOLI – «Pirlo, Iniesta e Xavi. Sono i tre miei preferiti».