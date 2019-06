Sentenza Manchester City: cosa rischia la squadra di Guardiola? Ultime sulla situazione dei citizens dopo le violazione del FFP

Non compare il nome del Manchester City nell’elenco stilato dal Tas dei procedimenti in programma da qui sino al 14 agosto, ma i citizens non possono ancora tirare un sospiro di sollievo.

Come riporta il Sun, nonostante il ricorso preventivo presentato dal club al Tas di Losanna, la Uefa sarebbe libera di proseguire il proprio processo in merito alle violazioni del FFP. Come dichiarato da un portavoce del Tribunale Arbitrae di Losanna al quotidiano inglese: «Non è prevista nessuna sospensione dell’attività dell’Uefa mentre sono in corso i procedimenti del Tas».