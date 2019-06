Sentenza Milan: verdetto previsto tra oggi e domani. Le ultime

Il Milan trattiene il fiato. Secondo le ultime indiscrezioni, il verdetto della UEFA sul ricorso dei rossoneri dovrebbe arrivare tra oggi e domani

Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” Marco Bellinazzo non ha dubbi: «Attesa a breve (probabilmente già in giornata) la decisione della Uefa sul Milan per fair play finanziario». Mentre «Per la decisione sul Manchester City bisognerà ancora attendere 7-10 giorni». Il Milan trattiene dunque il fiato in attesa di capire quali saranno le conseguenze per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018.

Secondo le ultime indiscrezioni si va verso l’esclusione dalla prossima Europa League per i rossoneri. Il motivo? Molto semplice, siccome il Milan è recidivo, essendo già stato sanzionato per il triennio precedente, 2014-2017, il rischio è che, da Nyon, si decida per la massima pena.