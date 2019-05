Sentenza Palermo, la Serie B col fiato sospeso: gli scenari per il playout

Sentenza Palermo, la Serie B col fiato sospeso per il processo d’appello di oggi: ecco gli scenari del playout

Giornata decisiva per il Palermo. Oggi, infatti, andrà in scena il processo d’appello che vede i rosanero rispondere di illecito amministrativo. Ulteriore passaggio dopo la condanna all’ultimo posto della classifica e alla conseguente retrocessione in Serie C. Ma sarà una giornata campale anche per altri tre club almeno.

Ovvero quelli che, a diverso titolo, potrebbero venir risucchiati nel vortice di quei playout prima cancellati e poi ripristinati dalla giustizia sportiva. Due gli scenari. In caso di conferma della sentenza ai danni del Palermo, sfida Foggia-Salernitana e Venezia già salvo. In caso di riduzione della stangata e di categoria mantenuta da parte dei rosanero, Foggia retrocesso in C e playout tra Venezia e Salernitana. Sono ore di grande attesa, e non solo per il Palermo.