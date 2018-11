Sequestro dei beni a Ferrero, la curva Sud sbotta: «Fuori la verità»

Il comunicato della Sud in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente Ferrero, immediata la replica della Sampdoria

Dopo il sequestro dei beni e le accuse di appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, i tifosi della Samp non usano giri di parole per chiede spiegazioni al presidente blucerchiato in una nota ufficiale: «Pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è’ tenuto a rispondere a tutti i Sampdoriani di un’accusa tanto grave».

