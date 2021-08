Sergi Roberto parla dell’addio di Lionel Messi al Barcellona: ecco le parole di uno dei vice-capitani dei blaugrana

Sergi Roberto, intervistato da La Vanguardia, ha parlato dell’addio di Lionel Messi al Barcellona. Le sue parole.

MESSI VIA DA BARCELLONA – «Tutto cambia. Hai avuto il migliore al mondo e tutti i giochi offensivi sono passati attraverso di lui, ha segnato 40 gol … Era ovunque, ha dialogato con me, è andato al centro, con Jordi a sinistra … Stiamo lavorando senza di lui e con altri automatismi. Dobbiamo essere più uniti che mai, essere una squadra più compatta con la palla e senza, spingere insieme… Se non riusciamo a segnare i 40 gol di Messi, allora proviamo a farne 30 ma ne mancheranno comunque. Devi bilanciarli. Fare un passo avanti, a cominciare dai capitani, dagli acquisti e dai giovani che arriveranno, che dovranno essere aiutati».

MESSI AL PSG – «Mi fa molto strano, lo abbiamo visto da bambino con il Barça. Ci mancherà molto, non lo dimenticheremo mai. Sarà sempre strano per noi vederlo con un’altra maglia perché pensare a Leo è pensare al Barça. Ce lo ha comunicato e ci ha sorpreso tutti. Quando siamo tornati dalla Germania abbiamo dato per scontato che sarebbe venuto ad allenarsi con noi adesso. Così volevano anche lui e il club. Ma c’era quel problema che Leo e il presidente hanno spiegato con LaLiga».