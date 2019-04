Serie A, Pasqua social: gli auguri delle squadre – FOTO e VIDEO

Il weekend di Serie A ha portato in dono alla Juventus la vittoria matematica dell’ottavo scudetto consecutivo. Doppia festa, quindi per i bianconeri, ma anche le altre squadre hanno fatto i loro auguri sui social ai propri tifosi.

La Juventus riprende il motto della vittoria dello scudetto, il Milan posta una simpatica gif con Cristian Zapata. Di sicuro il video più originale è quello del Sassuolo: un coniglietto che spinge in rete un uovo di Pasqua, per cambiare l’esito della goal line technology.

A special time of the year, wishing a Happy Easter to all our Rossoneri fans ❤⚫

Tanti auguri di buona Pasqua, rossoneri ❤⚫ pic.twitter.com/XgFhpGj81z

