Serie A femminile: goleada Milan, ok Sassuolo, trionfo Florentia nel derby

Serie A femminile: il Milan di Ganz aggancia la Juventus al primo posto, risponde anche il Sassuolo che liquida di misura il Napoli

La quattordicesima giornata di Serie A femminile si apre con la goleada del Milan contro lo spacciato Pink Bari, sempre più vicino alla retrocessione. Decisive Giacinti e Hasegawa (entrambi doppietta), Bergamaschi (primo gol stagionale) e a Dowie. Inutile la rete di Helmvall. Rossonere prime in attesa di domani, nel quale la Juventus sarà impegnata allo stadio Acquaviva di San Marino.

Vince con sofferenza il Sassuolo che espugna lo stadio Caduti di Brema con un gol di Santoro e tiene vive le speranza secondo posto. Grande partita delle partenopee: la salvezza può essere ancora alla portata.

La Florentia trionfa per la prima volta nel derby contro la Fiorentina dopo quattro sconfitte consecutive in favore del team di Cincotta e vede il quarto posto. Viola sottotono per tutta la gara. Neroverdi energiche e ciniche con Cantore e Re.

Ilaria Mauro regala all‘Inter tre punti fondamentali per chiudere la pratica salvezza e rilanciarsi in zona quarto posto. L‘Hellas ora è letteralmente in corsa per non retrocedere: vanta però sei punti sulla zona rossa, complici le sconfitte di Pink Bari e Napoli.