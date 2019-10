Serie A femminile: i risultati della quarta giornata in attesa del Derby d’Italia

Domani si giocherà il primo storico Derby d’Italia tra Inter-Juve femminile: ecco i risultati del pomeriggio

Il match di cartello della quarta giornata di Serie A femminile si giocherà domani a Solbiate Arno, dove andrà in scena il derby d’Italia tra Inter Women e Juventus Women. Oggi si sono giocate tutte le altre gare, ecco i risultati.

La Roma vince 4-0 in casa dell’Hellas Verona e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Il Milan di Ganz domina il Tavagnacco, centra il quarto successo consecutivo e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Clamorosa rimonta della Fiorentina (1-2) in casa del Sassuolo. In coda primo successo e primi punti in questa Serie A per l’Empoli, che batte 4-1 l’Orobica (ora ultima in solitaria), mandando a segno quattro giocatrici differenti. Si sblocca anche il Florentia San Gimignano: 3-2 al Pink Bari.