Serie A Femminile: poker Roma, vincono Sassuolo e Fiorentina

Serie A femminile: vince facile la Roma contro l’Empoli con un netto 4-0. Successi anche per Sassuolo e Fiorentina

Questo pomeriggio si sono giocate 4 quattro partite valide per la terza giornata del campionato di Serie A femminile. Il Bari Pink Ladies ha pareggiato per 0-0 contro il Verona. Successi per Fiorentina (2-1 sul Tavagnacco con i gol di De Vanna e Bonetti) e Sassuolo (di misura sull’Orobica grazie al gol di Daniela Sabatina).

Rotonda vittoria della Roma femminile di Elisabetta Bavagnoli che ha schiantato in casa per 4-0 l’Empoli con le reti di Bernauer, Thomas, Bonfantini e Serturini.