Serie A, Juventus-Napoli: sconfitta a tavolino in caso di mancata presenza

Il Napoli rischia una sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus nel caso in cui non si presentasse a Torino.

Il Napoli questa sera alle 20:45 dovrà presentarsi in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus oppure subirà una sconfitta a tavolino per 3-0.

È la ricostruzione che pubblica questa mattina Gazzetta dello Sport segnalando come la Juventus sarà regolarmente in campo così come l’arbitro Doveri che dopo i 45′ di attesa previsti dal regolamento prenderà atto dell’assenza dell’avversario.

Nello specifico, secondo la Lega Calcio il Napoli ha la possibilità di interrompere l’isolamento per allenarsi e per giocare le partite, sulla base del protocollo fra FIGC e CTS, e quindi di partire alla direzione di Torino.

La società di Aurelio De Laurentiis però non avrebbe approfondito questo aspetto e sulla base di questo dettaglio la Lega Calcio reputa impraticabile l’opzione del rinvio della sfida.