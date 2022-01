Serie A, nuova assemblea d’urgenza per il prossimo giovedì

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lega Serie A: convocata un’assemblea d’urgenza per il prossimo giovedì per discutere della situazione Covid. I dettagli

La Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per giovedì alle ore 15.00, in seconda convocazione, esclusivamente in conferenza stampa. L’ordine del giorno prevede anche la gestione dell’emergenza Covid.

L’assemblea, infatti, si terrà all’indomani del nuovo incontro con il Governo, previsto invece per la giornata di mercoledì.