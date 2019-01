Serie A di rigore: solo una squadra non ha ancora avuto un penalty a favore

Dopo la realizzazione dal dischetto di Roberto Inglese in Udinese-Parma, è rimasta solo una squadra in attesa di poter far gol dagli undici metri

Ci sono volute 20 giornate ma alla fine anche il Parma di D’Aversa si è vista assegnarsi un calcio di rigore a favore. È accaduto durante il primo tempo di Udinese-Parma: fallo di De Paul su Gervinho e Mazzoleni che, dopo consulto al VAR, ha indicato il dischetto di rigore sul quale si è presentato Inglese che ha spiazzato Musso. Il Parma dopo ben quattro rigori assegnati contro, ha avuto la prima gioia dagli undici metri. Gioia che invece non conosce il Bologna. I felsinei, infatti, non hanno ancora avuto un rigore a favore in tutto l’arco del campionato. Quella di Filippo Inzaghi è l’unica squadra rimasta in Serie A a secco di penalty a favore.

Ben sei squadre hanno beneficiato di quattro calci di rigore (Roma, Juventus, Torino, Sassuolo, Empoli, Sampdoria). Sei formazioni ne hanno battuti tre (Inter, Frosinone, Genoa, Fiorentina, Chievo, Udinese) mentre Lazio, Spal, Milan e Atalanta ne hanno battuti due. Uno solo per Napoli, Cagliari e Parma, appunto.