Il tridente più micidiale di questa stagione è una sfida tra Atalanta, Napoli e Samp. Sorprende la Juve fuori dal podio. Nessun piazzamento per l’Inter

Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, chiunque si aspetterebbe I bianconeri primi in questa speciale classifica. E se in Spagna era diventato proverbiale il duello tra la BBC (Benzema, Bale, Cristiano) e la MSN (Messi, Suarez, Neymar), in Italia è sfida a tre. Ma CR7 e la sua Juve rimangono fuori dal podio. Nessun piazzamento per l’Inter che soffre la telenovela Icardi.

Il tridente più letale è quello dell’Atalanta di Gasperini. Sul Podio anche Napoli e Sampdoria. La stagione infelice di Dybala relega i Bianconeri al quarto posto. Piatek trascina il Milan nella top 5, ma è la parentesi al Genoa a fare la differenza.

1- Atalanta (37): Zapata (20), Ilicic (11), Gomez (6)

2- Napoli (34): Milik (16), Mertens (10), Insigne (8)

3- Sampdoria (34): Quagliarella (21), Defrel (8), Caprari (5)

4- Juventus (31): Ronaldo (19), Mandzukic (8), Dybala (4)

5- Milan (28): Piatek (20), Suso (5), Cutrone (3)