Serie A, valzer degli attaccanti… Senza la Juve. La situazione

In Serie A è pronto a scatenarsi un valzer di attaccanti che però non dovrebbe includere la Juve: ecco la situazione

Situazione ancora molto incerta in Serie A per quanto riguarda il mercato, soprattutto quello degli attaccanti. Vari giocatori sono scontenti nella propria squadra o proprio il club vorrebbe cederli per varie motivazioni. Tra questi sicuramente Dzeko, Milik e Icardi, che presto potrebbero essere al centro di un vero e proprio valzer.

Come spiega il Corriere dello Sport, Inter, Roma e Napoli vorrebbero risolvere tra loro tre la questione attaccanti, senza coinvolgere la Juve per non favorirla. In questo senso Icardi finirebbe in azzurro, Milik in giallorosso e Dzeko, come preventivato a inizio mercato, in nerazzurro.