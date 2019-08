Serie B, Empoli Juve Stabia 2-1: decide La Gumina dal dischetto

Vittoria importante per l’Empoli all’esordio in Serie B: battuta la Juve Stabia. Ottimo inizio per Christian Bucchi

Buona la prima per l’Empoli di Cristian Bucchi: 2-1 dei toscani nel primo match di Serie B contro la Juve Stabia.

Match che parte subito in discesa per i padroni di casa, in vantaggio grazie alla rete di Filippo Bandinelli al 2′. Il pareggio arriva in tarda ripresa (74′) e porta la firma del subentrato Karamoko Cisse. Alla fine è La Gumina a conquistare la vittoria per l’Empoli, realizzando un rigore all’80’.