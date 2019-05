Serie B, Malagò: «Play off? Non voglio influenzare»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò si è espresso sulla diatriba che continua da settimane in Serie B sulla questione playoff

«Sospendere i playoff? Non posso rispondere ma non perché voglio fare il diplomatico: se dicessi sì prevaricherei competenze non mie e se dicessi no le influenzerei. Non è giusto che mi pronunci». Parola di Giovanni Malagò, riportate da “Repubblica”.

Il numero uno del Coni ha aggiunto: «Abbiamo avviato delle riforme, la scorsa settimana il consiglio nazionale ne ha deliberato altre proprio per evitare ulteriori considerazioni da parte dei tifosi di scarsa credibilità del movimento».