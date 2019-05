Serie B, nuovo ribaltone: il TAR dà ragione al Foggia!

Il TAR accoglie il ricorso del Foggia legato all’annullamento dei playout: «Disputa possibile»

Serie B, ennesimo ribaltone. Il TAR del Lazio ha dato ragione al ricorso presentato dal Foggia legato all’annullamento dei playout dopo la retrocessione del Palermo in C.

Il TAR ha sospeso dunque la decisione del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B con il quale erano stati cancellati i playout. Questa la decisione, in attesa dell’udienza che è stata fissata per giorno 11 giugno. E la Serie B si prepara per l’ennesima rivoluzione.