Serie B, Palermo, iscrizione a rischio: servono 14 milioni di euro

Serie B, Palermo, iscrizione a rischio per il prossimo campionato: servono 14 milioni di euro. Tuttolomondo è tranquillo

Parte subito con delle preoccupazioni la nuova stagione del Palermo. Dopo l’annuncio del nuovo tecnico Marino, arrivano i primi problemi per quanto riguarda l’iscrizione in Serie B.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, servono 14 milioni di euro: 8 per riequilibrare i conti, e 5,5 per pagare tre mensilità ai giocatori. Tuttolomondo rassicura: «Non c’è da essere preoccupati. Allo scetticismo, rispondiamo con i fatti. I tifosi stiano tranquilli».