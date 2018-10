La partita di Serie B in programma per domani sera alle 21 tra Spezia e Benevento è stata rinviata per Maltempo

Il Maltempo non sembra dar tregua in Italia. Nella giornata di oggi tantissime le segnalazioni e i problemi causati dalla pioggia battente e dal vento superiore a 120 km/h. Ma il Maltempo ha creato diversi danni anche al calcio giocato, soprattutto tra Serie C e Serie B. E infatti, è di pochi minuti fa il comunicato ufficiale che ha rinviato la gara tra Spezia e Benevento, gara in programma per domani sera alle 21. Più che le condizioni del campo di gioco, a preoccupare era l’incolumità degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Ma Spezia e Benevento non sono le uniche squadre ad esser state colpite dal brutto tempo. Anche il Palermo è infatti stato colpito da un imprevisto mentre stava per partire per la trasferta di Carpi. A causa delle forti raffiche di vento, l’aeroporto di Palermo è stato costretto ad annullare alcuni voli, tra cui quello che avrebbe dovuto portare il club rosanero in Emilia per la gara in programma per domani sera alle 21. Niente preoccupazioni però, la sfida non sarà rinviata né posticipata. Il Palermo raggiungeranno senza problemi l’Emilia in serata col prossimo volo.