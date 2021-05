Serie B, ufficiali le date della prossima stagione: si parte il 21 agosto

Ufficiali le date di partenza e chiusura della prossima Serie B: ecco il comunicato ufficiale della Lega

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato le date di inizio e fine del prossimo campionato. Nella prossima stagione – inoltre – ci sarà anche la Goal Line camera.

«Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Deliberate le date di inizio e fine del campionato 2021/2022 che partirà il 21 agosto, con l’open day venerdì 20, per concludersi il 6 maggio. Si giocherà come tradizione nel boxing day (26 dicembre), quindi il 29 dicembre, con la sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il torneo osserverà la pausa durante gli impegni delle Nazionali.

Approvata dall’Assemblea la Goal line camera, illustrata dal presidente Balata, che andrà a integrare la tecnologia Var per tutte le situazioni relative alla linea di porta, risultando inoltre estremamente utile in fase decisionale anche per i falli e i fuorigioco nell’area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all’alta frequenza di fotogrammi. Infine aggiornamento all’Assemblea sulla cessione dei diritti televisivi internazionali su cui si registra forte interesse»