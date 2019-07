La Lega Pro non cambia volto. No alle modifiche sullo svolgimento di play off e play out. Ecco il chiarimento del presidente Ghirelli

Il presidente della Lega Pro Ghirelli chiarisce: non c’è alcuna intenzione di modificare il format dei play off e dei play out.

Ecco la precisazione nel comunicato ufficiale sul sito della Lega: «La nostra Lega non ha alcuna intenzione di modificare un format rivelatosi assolutamente vincente, appassionante e che lo rende incerto fino all’ultima giornata».