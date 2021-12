Serie C, Lucchese-Imolese rinviata all’11 gennaio a causa del Covid

La gara di Serie C Lucchese-Imolese, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata all’11 gennaio: il comunicato ufficiale

COMUNICATO – «La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto

– dell’istanza presentata in data 22.12.2021 dalla società Imolese;

– del provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica, n. protocollo 0040866 pervenuto in data odierna, avente ad oggetto “Positività al Covid e isolamenti quarantenari Imolese Calcio 1919 con sede in Imola BO”;

In dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Lucchese-Imolese, in programma mercoledì 22 dicembre 2021, venga posticipata a martedì 11 gennaio 2022, Stadio “Porta Elisa”, Lucca, con inizio alle ore 18.00».