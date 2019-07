Show di Mertens all’incontro con i tifosi: il Napoli è ancora suo

Il belga parla da vero capitano all’incontro con i tifosi e incoraggia il Napoli ad acquistare giocatori di maggior livello per puntare a vincere finalmente lo scudetto

Tra la personalità e la convinzione nei propri mezzi di Manolas, la frecciatina di Insigne ad Ancelotti sul modulo e il vero e proprio show messo in atto da Mertens, di tutto si è trattato ieri sera a Dimaro, tranne che di un banale evento mediatico celebrato in calciatorese. La scena, su tutti, se l’è presa il belga: “Voglio dire che vedo che le altre società continuano a comprare giocatori sempre più forti. Anche il nostro gruppo è forte, ma finora non è bastato: la società dovrebbe dunque alzare l’asticella perchè vogliamo vincere“. Parole forti, che dette da un calciatore farebbero rumore a prescindere, ma che ne fanno ancora di più proprio nei giorni in cui a Napoli si materializza la prospettiva di veder sfumare l’affare James Rodriguez.

Non solo: Mertens è anche intervenuto, dopo l’ennesima domanda a Manolas sulla grande coppia che comporrà con Koulibaly, per ricordare che in squadra ci sono anche altri centrali forti che meritano rispetto, citandoli tutti per nome, persino il separato in casa Tonelli. Parole da vero capitano, da vero leader, da vero napoletano, al cospetto di chi come Insigne, che napoletano e capitano lo è, non riesce ad avere la stessa presa del belga sul popolo azzurro. Questione di carisma, innato nell’ex PSV, amato eppure snobbato, in un’estate in cui si susseguono i nomi di giocatori offensivi sul mercato, ma che almeno a parole ha fatto capire che il Napoli è ancora casa sua e, dipendesse da lui, lo sarebbe ancora per anni. C’è però una scadenza prossima nel contratto che lo lega al Napoli fino al 2020, ed a giudicare dalla spericolatezza di Mertens nei suoi interventi, piccati anche all’indirizzo della società, la sensazione è che di rinnovo non si parla poi più di tanto. Nel calcio di oggi ci si fa prendere poco dai sentimentalismi, ma serate come queste a volte possono fare la differenza: il Napoli ha ancora bisogno di Mertens. I napoletani ancora di più.