Signori: «Gravina ha firmato la grazia, grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini»

Gravina firma la grazia a Beppe Signori, l’ex giocatore – adesso riabilitato al mondo del calcio – si è poi sfogato sui social

Un incubo che finalmente finisce. La luce in fondo al tunnel. Beppe Signori è stato riabilitato nel mondo del calcio con la firma di Gravina che sottoscritto la grazia e cancellato la radiazione. L’ex giocatore torna finalmente a sorridere:

«1 Giugno 2011 INIZIO – 1 Giugno 2021 FINE⁣

10 ANNI – 120 MESI – 3.650 GIORNI⁣

Oggi il Presidente della FIGC Gravina ha firmato la grazia che cancella la radiazione.⁣

Grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni che mi hanno reso più forte e ancora più convinto che volontà e determinazione siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi in ogni campo».⁣