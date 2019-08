Simeone fa un assist al Milan: «Correa? Sceglierà il club»

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa di Angel Correa, obiettivo di mercato del Milan di Giampaolo

Il Milan vuole piazzare il colpo Angel Correa per dare a Giampaolo una seconda punta forte da affiancare a Piatek. Un assist per far arrivare l’argentino a Milano l’ha offerto il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone. Le sue parole su Correa.

«Il mercato aperto è scomodo per tutti. Correa? Situazione complicata. Sapevo già che non avrebbe giocato le prime due giornate, ma si è sempre allenamento in modo fantastico. Ora deve decidere il club in base a ciò che è meglio per tutti. Chi voglio? Io voglio tutti, compreso Correa. Di Rodrigo non parlo, non è un mio giocatore»