Simeone Cagliari, sorpasso dei rossoblu sulla Sampdoria: i dettagli

Simeone Cagliari, sorpasso dei rossoblu sulla Sampdoria: tutti i dettagli sulla clamorosa trattativa per l’attaccante argentino

Quando tutto sembrava fatto, arriva la notizia che spariglia le carte in tavola. Giovanni Simeone sembrava ad un passo dalla Sampdoria: trattativa chiusa per una cifra vicina ai 15 milioni.

Il Cagliari, però, ha eseguito un’abile contromossa, come riportato da Sky Sport. Il club del presidente Giulini avrebbe offerto alla Fiorentina un milione in più della Sampdoria, per chiudere la trattativa: 16 milioni per il Cholito. Affare che sembrerebbe in dirittura d’arrivo.