Simeone conferma Godin-Inter: «Lui e l’Atletico cercano la soluzione migliore»

L’allenatore dell’Atletico ha parlato dei rumors di mercato (sponda Inter) legati al difensore centrale uruguayano, Diego Godin

Prima dell’importantissimo match di Liga contro il Siviglia, el Cholo Simeone ha parlato in conferenza stampa dei rumors delle ultime ore che vedrebbero Diego Godin vicinissimo all’Inter. Il centrale dell’Uruguay arriverà a parametro zero a giugno, andando a rimpiazzare molto probabilmente il partente Miranda. Il tecnico biancorosso non si è sbilanciato e sull’affare del momento ha detto: «Sia lui che il club cercano la soluzione migliore per il bene di entrambi. L’Atletico e Godin sanno quale è la mia opinione a riguardo. Se resterà con noi, sarà per il bene del giocatore e dei Colchoneros»