Simeone conferma: «Pasillo al Real? No per rispetto ai tifosi»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del derby di campionato contro il Real: le dichiarazioni

Diego Simeone, in conferenza, ha parlato così della possibilità di fare il pasillo al Real Madrid per la vittoria della Liga.

LE PAROLE – «La realtà è che siamo in un momento decisivo della stagione, ora ci aspettano quattro finali. Domani c’è il derby, proveremo a non dare ascolto a tutte le chiacchiere degli ultimi giorni. Chi fa domande sul pasillo è perchè vuole fare polemica, il club ha dato una risposta perfetta. Congratulazioni al Real Madrid, ma noi abbiamo rispetto dei nostri tifosi che ci seguono sempre. Il pasillo è un’usanza spagnola, non mondiale. Da dove vengo io, ad esempio, non si è soliti farlo».