Giovanni Simeone in gol in Fiorentina-Empoli: l’attaccante argentino esulta in maniera polemica

Fino ad oggi, 15 presenze in Serie A e 3 reti segnate. Giovanni Simeone, protagonista di una prima parte di stagione poco entusiasmante con la maglia della Fiorentina, è tornato al gol (il quarto in campionato, dopo aver segnato anche domenica in casa del Sassuolo) firmando il momentaneo 2-1 dei viola sull’Empoli. L’attaccante argentino, a segno di testa al quarto d’ora del secondo tempo, si è lasciato andare ad un’esultanza rabbiosa e polemica; appena dopo aver concluso a rete, il numero 9 viola ha rivolto lo sguardo verso i propri tifosi mimando il gesto di silenzio. I compagni di squadra, Biraghi in primis, lo hanno poi abbracciato facendolo desistere dal prolungare la sua esultanza piena di rabbia, seguita probabilmente alle recenti contestazioni della tifoseria.