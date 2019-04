Diego Pablo Simeone torna sul ko in Champions League contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid

El Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, torna sulla sconfitta dei Colchoneros contro la Juventus. Il club bianconero ha rimontato il doppio svantaggio dell’andata vincendo per 3-0 a Torino e ottenendo la qualificazione ai quarti dove poi è stato eliminato dall’Ajax. Il tecnico argentino ha parlato a Goal, tornando proprio sul doppio confronto con la Juve: «Non avremmo dovuto perdere come abbiamo perso contro la Juventus? Sì. Ma puoi perdere contro la Juventus? Certamente. Nella loro giornata storta noi abbiamo fatto due goal e sfortunatamente nella nostra giornata storta loro hanno fatto tre goal».

Simeone ha anche parlato dei problemi tra Messi e la Nazionale argentina: «Rispetto le opinioni di tutti. Messi è stato vicino a vincere la Coppa del Mondo ma non ci è riuscito. Molti lo criticano sempre, ma è un giocatore straordinario e lo dimostrano i goal che ha fatto ed i palloni d’Oro che ha vinto. Quante volte è riuscito a dare al Barcellona un certo modo di giocare? Senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Le critiche nei suoi confronti non sono giuste. Nel Barcellona ci sono determinati giocatori che lo supportano, nell’Argentina non ci sono giocatori del genere».