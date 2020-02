Simeone: «Klopp e Liverpool unici, li ammiro» – VIDEO

In conferenza stampa Diego Simeone ha speso parole importanti per Jurgen Klopp e il suo Liverpool delle meraviglie

«Klopp? Per qualche sfumatura ci somigliamo. La nostra intensità di gioco ricorda il suo Borussia Dortmund, ma per certi versi anche il Liverpool. Il suo però rimarrà nella storia come una delle migliori squadre di tutti i tempi: ha dei record invidiati da tutto. Da rivale, li ammiro. Tuttavia li conosciamo bene, andiamo a giocarci la partita».