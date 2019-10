Solo 0-0 nel match di ieri tra Valladolid ed Atletico Madrid. L’analisi di Simeone al termine del match

Il match di Liga ieri tra Valladolid e Atletico Madrid si è concluso a reti inviolate. Al termine della gara però il tecnico Simeone ha commentato l’episodio del rigore in conferenza stampa.

«La verità è che non ho visto l’episodio del rigore. Ho visto solo che il giocatore ha toccato il pallone e poi c’è stato il contatto ma ero molto distante. Non ho dubbi che il Var sia d’aiuto, in passato c’erano campi in cui non venivano mai dati rigori. Ora con il Var almeno abbiamo la possibilità di vedere se è rigore, poi se non vogliono fischiarlo è un altro discorso».