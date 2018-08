Simulcast e diretta gol della Serie A: dove seguire più partite insieme

Simulcast e diretta gol streaming delle partite della Serie A 2018/2019: non solo Sky. Ecco come seguire tutte le partite in contemporanea del campionato

Nell’infinito guazzabuglio di reti e canali televisivi che trasmettono la Serie A, è possibile ancora seguire la diretta gol streaming delle partite trasmesse tramite il cosiddetto “simulcast” (parola che sta ad indicare la trasmissione in contemporanea di più eventi, come le partite, appunto). Da quest’anno e per tutta la stagione 2018/2019 la diretta gol televisiva delle partite è offerta da Sky Sport – come sempre – sul canale Sky Calcio 1, ovvero in HD al 251 dello Sky Box: come sempre i telecronisti si alterneranno nel raccontare le azioni clou e gli eventi più salienti di ogni singola giornata, eccezion fatta però per le gare di cui l’emittente satellitare non ha più l’esclusiva, ovvero quelle trasmesse da DAZN. Per tali gare la copertura sarà solo in forma di aggiornamento audio per l’appunto: non saranno trasmesse le immagini del match, ma verrà rivelato il risultato che apparirà anche in grafica nel corso della diretta.

Il simulcast della Serie A 2018/2019 non sarà solo con la celeberrima diretta gol di Sky, ma anche radiofonicamente tramite la storica trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Radio Rai 1 alla domenica e durante tutte le partite del nostro campionato (pure in streaming tramite internet su pc, smarpthone e tablet al sito Radio Rai 1). Anche in quel caso i telecronisti delle varie gare si alterneranno – come da tradizione – per narrare delle azioni salienti delle varie gare e raccontare ai radiotelespettatori, pur senza immagini a disposizione, come sta succedendo. Ricordiamo infine che il simulcast delle partite di Serie A sarà possibile anche tramite il nostro sito semplicemente accedendo alla categoria dedicata (link in alto) e cliccando sulle diretta live testuale della gara che di cui si desidera conoscere l’andazzo.