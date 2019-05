Sinisa Mihajlovic, l’ex illustre di Lazio-Bologna torna all’Olimpico

L’allenatore serbo torna all’Olimpico da avversario: è lui l’ex illustre di Lazio-Bologna

Questa sera Sinisa Mihajlovic entrerà nell’Olimpico da allenatore del Bologna, in quello stadio che per tanti anni, gli è appartenuto da giocatore. Un passato leggendario alla Lazio e per lui non può essere una partita normale quella di stasera, come ha dichiarato: «Mi fa piacere tornare all’Olimpico a giocare contro di loro». L’unico obiettivo sarà quello di fare il punto necessario alla salvezza.

Mihajlovic ha giocato alla Lazio dal 1998/99 fino al 2003/2004 alzando al cielo ben due Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. Insomma, un bottino mica da poco. Il Mihajlovic difensore, passò poi all’Inter per la stagione 2004/2005. E chissà, un giorno potrebbe ritrovare quei colori da allenatore.